Instacart
  Salarios
  Reclutador

  • Todos los Salarios de Reclutador

Instacart Reclutador Salarios

La compensación de Reclutador in United States en Instacart totaliza $222K por year para L5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $195K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
Recruiter 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Recruiter 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Recruiter 1
$222K
$173K
$49K
$0
L6
Senior Recruiter 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 2 años:

  • 50% se adquieren en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Instacart in United States tiene una compensación total anual de $245,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Instacart para el puesto de Reclutador in United States es $173,000.

