La compensación de Gerente de Producto in United States en Instacart oscila desde $160K por year para L3 hasta $553K por year para L9. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $338K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
$349K
$205K
$144K
$0
L6
$389K
$212K
$172K
$6.1K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
50%
AÑO 1
50%
AÑO 2
En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 2 años:
50% se adquieren en el 1st-AÑO (50.00% anual)
50% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)