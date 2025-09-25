Directorio de Empresas
Instacart
Instacart Desarrollo de Negocios Salarios

La compensación de Desarrollo de Negocios in United States en Instacart totaliza $196K por year para L7.

Compensación Total Promedio

$223K - $259K
United States
Rango Común
Rango Posible
$197K$223K$259K$286K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 2 años:

  • 50% se adquieren en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Desarrollo de Negocios at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $285,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Desarrollo de Negocios role in United States is $196,800.

