La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in India en InMobi totaliza ₹7.52M por year para SDE IV. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹6.81M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de InMobi. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En InMobi, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (1.19% por período)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)