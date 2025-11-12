La compensación de Ingeniero de Software Backend in India en InMobi oscila desde ₹2.45M por year para SDE I hasta ₹5.6M por year para SDE III. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹3.01M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de InMobi. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
SDE I
₹2.41M
₹2.18M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.4M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En InMobi, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (1.19% por período)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)