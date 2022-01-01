Inmar Salarios

Directorio de Empresas
Inmar
El rango de salarios de Inmar va de $79,600 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $224,400 para un Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Inmar. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $109K
Gerente de Ciencia de Datos
$188K
Científico de Datos
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Analista Financiero
$86.7K
Recursos Humanos
$79.6K
Marketing
$224K
Gerente de Producto
$147K
Ventas
$124K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
El rol con mayor salario reportado en Inmar es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $224,400. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Inmar es $124,375.

