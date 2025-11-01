Directorio de Empresas
Ingram Micro
Ingram Micro Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in United States en Ingram Micro totaliza $180K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ingram Micro. Última actualización: 11/1/2025

Ingram Micro
Senior Product Manager
Los Angeles - Orange County
Total por año
$180K
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bono
$15K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
11+ Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ingram Micro?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Ingram Micro in United States tiene una compensación total anual de $285,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ingram Micro para el puesto de Gerente de Producto in United States es $180,000.

Otros Recursos