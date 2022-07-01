Directorio de Empresas
Infovista
Infovista Salarios

El rango de salarios de Infovista va de $59,700 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $120,011 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Infovista. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Diseñador de Producto
$59.7K
Ingeniero de Software
$101K
Arquitecto de Soluciones
$120K

Preguntas Frecuentes

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Infovista هو Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $120,011. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Infovista هو $101,490.

Otros Recursos