Infosys
  • United States

Infosys Asociado Salarios en United States

El paquete de compensación mediano de Asociado in United States en Infosys totaliza $57K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Paquete Mediano
Infosys
Associate
Philadelphia, PA
Total por año
$57K
Nivel
JL3B
Base
$57K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en Infosys?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asociado en Infosys in United States tiene una compensación total anual de $68,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Infosys para el puesto de Asociado in United States es $57,000.

