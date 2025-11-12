Infosys Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) Salarios en Pune Metropolitan Region

La compensación de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in Pune Metropolitan Region en Infosys oscila desde ₹550K por year para JL3B hasta ₹1.49M por year para JL5. El paquete de compensación in Pune Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹882K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono JL3B Systems Engineer ( Nivel de Entrada ) ₹550K ₹543K ₹6.5K ₹0 JL3A Senior Systems Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- JL4 Technology Analyst ₹798K ₹795K ₹3K ₹0 JL5 Technology Lead ₹1.49M ₹1.49M ₹0 ₹0 Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

