Infosys Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Pune Metropolitan Region

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Pune Metropolitan Region en Infosys oscila desde ₹510K por year para JL3B hasta ₹1.07M por year para JL5. El paquete de compensación in Pune Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹909K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono JL3B Systems Engineer ( Nivel de Entrada ) ₹494K ₹488K ₹0 ₹6.5K JL3A Senior Systems Engineer ₹610K ₹600K ₹0 ₹10.4K JL4 Technology Analyst ₹663K ₹652K ₹0 ₹11.1K JL5 Technology Lead ₹1.07M ₹1.05M ₹11.1K ₹10.6K Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( INR ) Base | Acciones (año) | Bono

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Infosys ?

