La compensación de Ingeniero de Datos in United States en Infosys oscila desde $105K por year para JL4 hasta $116K por year para JL5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $99K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
JL3B
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
$105K
$104K
$0
$1.4K
JL5
$116K
$116K
$0
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)