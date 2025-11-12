Directorio de Empresas
Infosys
Infosys Diseñador UX Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Diseñador UX in New York City Area en Infosys totaliza $90.7K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Paquete Mediano
company icon
Infosys
Product Designer
New York, NY
Total por año
$90.7K
Nivel
Senior
Base
$90.7K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Infosys?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador UX en Infosys in New York City Area tiene una compensación total anual de $190,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Infosys para el puesto de Diseñador UX in New York City Area es $90,000.

Otros Recursos