Infostretch Salarios

El rango de salarios de Infostretch va de $118,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $169,150 para un Gerente de Diseño de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Infostretch . Última actualización: 8/11/2025