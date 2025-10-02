Directorio de Empresas
Infor
Infor Ingeniero de Software Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Infor oscila desde $78.9K por year para Associate Software Engineer hasta $123K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $84K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infor. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
(Nivel de Entrada)
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Infor?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Infor in United States tiene una compensación total anual de $123,476. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Infor para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $84,000.

