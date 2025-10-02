La compensación de Ingeniero de Software in Netherlands en Infor totaliza €70.2K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in Netherlands mediano por year totaliza €64.9K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infor. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***