Info Edge
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Info Edge Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) Salarios

La compensación de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in India en Info Edge totaliza ₹1.35M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹1.29M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Info Edge. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Info Edge?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) en Info Edge in India tiene una compensación total anual de ₹4,039,791. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Info Edge para el puesto de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in India es ₹1,382,510.

Otros Recursos