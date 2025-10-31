Directorio de Empresas
Indus Valley Partners
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Indus Valley Partners Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Indus Valley Partners totaliza ₹1.52M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indus Valley Partners. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
Indus Valley Partners
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Total por año
₹1.52M
Nivel
L2
Base
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Indus Valley Partners?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Indus Valley Partners in India tiene una compensación total anual de ₹1,778,613. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Indus Valley Partners para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹1,515,301.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Indus Valley Partners

Otros Recursos