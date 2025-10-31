Directorio de Empresas
inDriver
El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Cyprus en inDriver totaliza €99.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de inDriver. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
inDriver
Software Engineering Manager
Limassol, LI, Cyprus
Total por año
€99.5K
Nivel
hidden
Base
€99.5K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en inDriver?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en inDriver in Cyprus tiene una compensación total anual de €108,847. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en inDriver para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Cyprus es €99,517.

