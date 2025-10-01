Indeed Gerente de Producto Salarios en Greater Tokyo Area

La compensación de Gerente de Producto in Greater Tokyo Area en Indeed oscila desde ¥1.41M por year hasta ¥43.94M. El paquete de compensación in Greater Tokyo Area mediano por year totaliza ¥28.37M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 10/1/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L2 Associate Product Manager ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- L3 Product Manager ¥24.66M ¥14.41M ¥8.3M ¥1.95M L4 Senior Product Manager ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- L5 Director ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal Alternativa 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.4 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33.3 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.4 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 8.35 % trimestral ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Indeed ?

