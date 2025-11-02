Indeed Analista de Datos Salarios

La compensación de Analista de Datos in United States en Indeed oscila desde $120K por year para L1 hasta $158K por year para L3. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $100K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 11/2/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 $120K $96.7K $12.3K $11.3K L2 $151K $124K $14.2K $13.3K L3 $152K $120K $17.9K $13.8K L4 $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 1 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal Alternativa 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.4 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33.3 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.4 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 8.35 % trimestral ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

