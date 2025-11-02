La compensación total promedio de Servicio al Cliente in India en Indeed oscila desde ₹769K hasta ₹1.12M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 11/2/2025
Compensación Total Promedio
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.4%
AÑO 3
En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)
33.4% se adquieren en el 3rd-AÑO (8.35% trimestral)
