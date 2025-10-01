Directorio de Empresas
Imply
Imply Gerente de Ingeniería de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area en Imply oscila desde $344K hasta $502K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Imply. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio

$395K - $451K
United States
Rango Común
Rango Posible
$344K$395K$451K$502K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Imply, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Imply in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $501,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Imply para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area es $344,250.

