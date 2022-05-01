Directorio de Empresas
Imperva
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Imperva Salarios

El salario de Imperva oscila desde $64,000 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el rango bajo hasta $217,080 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Imperva. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $117K
Servicio al Cliente
$161K
Operaciones de Marketing
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Diseñador de Producto
$141K
Gerente de Producto
$217K
Ingeniero de Ventas
$209K
Analista de Ciberseguridad
$64K
Gerente de Ingeniería de Software
$135K
Arquitecto de Soluciones
$132K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Imperva es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $217,080. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Imperva es $141,158.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Imperva

Empresas Relacionadas

  • Proofpoint
  • HackerOne
  • LeanTaaS
  • Infoblox
  • Optiv
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos