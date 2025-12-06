Immigram Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in Armenia en Immigram oscila desde AMD 9.54M hasta AMD 13.61M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Immigram. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio $28.6K - $33.5K Armenia Rango Común Rango Posible $25K $28.6K $33.5K $35.6K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Immigram ?

