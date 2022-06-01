Immersive Labs Salarios

El salario de Immersive Labs oscila desde $55,900 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $106,693 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Immersive Labs . Última actualización: 11/25/2025