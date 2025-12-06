Directorio de Empresas
IMC
  • Salarios
  • Consultor de Gestión

  • Todos los Salarios de Consultor de Gestión

IMC Consultor de Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor de Gestión in Singapore en IMC oscila desde SGD 51.7K hasta SGD 73.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IMC. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$45.3K - $51.6K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
$40K$45.3K$51.6K$56.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en IMC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en IMC in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 73,540. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IMC para el puesto de Consultor de Gestión in Singapore es SGD 51,727.

Otros Recursos

