Illumio Gerente de Ingeniería de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area en Illumio oscila desde $213K hasta $309K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumio. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio $242K - $281K United States Rango Común Rango Posible $213K $242K $281K $309K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Ingeniería de Software envíos en Illumio para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

$160K Gana lo Justo, No te Conformes Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Illumio, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Illumio ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.