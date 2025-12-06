Directorio de Empresas
Illumina
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

Illumina Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación de Ingeniero de Hardware in United States en Illumina oscila desde $190K por year para P4 hasta $240K por year para P5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $184K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumina. Última actualización: 12/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
Entry Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Intermediate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Hardware Engineer
$190K
$149K
$27K
$14.5K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Illumina, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Illumina in United States tiene una compensación total anual de $239,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Illumina para el puesto de Ingeniero de Hardware in United States es $183,700.

