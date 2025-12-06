Directorio de Empresas
IHS Markit
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

IHS Markit Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en IHS Markit totaliza $98K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IHS Markit. Última actualización: 12/6/2025

Paquete Mediano
company icon
IHS Markit
Ux Ui Designer
Denver, CO
Total por año
$98K
Nivel
L1
Base
$88K
Stock (/yr)
$0
Bono
$10K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en IHS Markit?
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en IHS Markit in United States tiene una compensación total anual de $125,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IHS Markit para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $98,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para IHS Markit

Empresas Relacionadas

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.