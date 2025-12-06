Directorio de Empresas
IHS Markit
IHS Markit Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in Germany en IHS Markit oscila desde €60K hasta €85.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IHS Markit. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$78.3K - $89.1K
Germany
Rango Común
Rango Posible
$69.1K$78.3K$89.1K$98.3K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en IHS Markit in Germany tiene una compensación total anual de €85,313. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IHS Markit para el puesto de Analista de Datos in Germany es €60,009.

Otros Recursos

