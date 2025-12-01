Directorio de Empresas
Icertis
Icertis Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in India en Icertis oscila desde ₹4.6M hasta ₹6.7M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Icertis. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$60.3K - $68.7K
India
Rango Común
Rango Posible
$52.5K$60.3K$68.7K$76.5K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Icertis, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Icertis in India tiene una compensación total anual de ₹6,697,148. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Icertis para el puesto de Científico de Datos in India es ₹4,597,195.

Otros Recursos

