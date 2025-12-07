Directorio de Empresas
Hyphen
Hyphen Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Hyphen oscila desde $130K hasta $184K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Hyphen. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$147K - $174K
United States
Rango Común
Rango Posible
$130K$147K$174K$184K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Hyphen?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Hyphen in United States tiene una compensación total anual de $184,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hyphen para el puesto de Gerente de Programa in United States es $129,600.

