Humi
Humi Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in Canada en Humi oscila desde CA$185K hasta CA$258K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Humi. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$144K - $170K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$134K$144K$170K$187K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Humi?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Humi in Canada tiene una compensación total anual de CA$257,587. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Humi para el puesto de Gerente de Proyecto in Canada es CA$184,934.

