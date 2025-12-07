Humi Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in Canada en Humi oscila desde CA$185K hasta CA$258K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Humi. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $144K - $170K Canada Rango Común Rango Posible $134K $144K $170K $187K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Humi ?

