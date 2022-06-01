HireVue Salarios

El salario de HireVue oscila desde $57,710 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $175,120 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de HireVue . Última actualización: 9/5/2025