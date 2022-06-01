HireVue Salarios

Directorio de Empresas
HireVue
El salario de HireVue oscila desde $57,710 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $175,120 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de HireVue. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Científico de Datos
$160K
Operaciones de Marketing
$90.5K
Ventas
$57.7K

Ingeniero de Software
$175K
Preguntas Frecuentes

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez HireVue est Ingeniero de Software at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $175,120. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez HireVue est de $125,373.

Otros Recursos