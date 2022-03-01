Directorio de Empresas
Hipcamp
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Hipcamp Salarios

El salario de Hipcamp oscila desde $168,504 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $907,515 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hipcamp. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $170K
Analista de Negocios
$177K
Científico de Datos
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Recursos Humanos
$366K
Diseñador de Producto
$169K
Gerente de Producto
$212K
Gerente de Ingeniería de Software
$908K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Hipcamp on Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $907,515. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Hipcamp ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $176,880.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Hipcamp

Empresas Relacionadas

  • SeatGeek
  • Upgrade
  • Papa
  • Yapstone
  • Rally Health
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos