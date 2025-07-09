Directorio de Empresas
HGS
HGS Salarios

El salario de HGS oscila desde $80,400 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $160,800 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de HGS. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
$80.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$161K
Arquitecto de Soluciones
$108K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at HGS is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HGS is $108,098.

