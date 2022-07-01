Heyday Salarios

El salario de Heyday oscila desde $56,511 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $201,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Heyday . Última actualización: 9/10/2025