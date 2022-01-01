Directorio de Empresas
Hexaware Technologies
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Hexaware Technologies Salarios

El salario de Hexaware Technologies oscila desde $3,616 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $273,625 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hexaware Technologies. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $7.2K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Arquitecto de Soluciones
Median $122K
Contador
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Operaciones de Negocio
$5.3K
Analista de Negocios
$7.3K
Servicio al Cliente
$5.4K
Analista de Datos
$21.8K
Científico de Datos
$10.1K
Analista Financiero
$15.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Gerente de Producto
$98.5K
Gerente de Proyecto
$121K
Gerente de Ingeniería de Software
$31.3K
Gerente de Programa Técnico
$274K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Najbolje plaćena pozicija u Hexaware Technologies je Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $273,625. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Hexaware Technologies je $15,635.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Hexaware Technologies

Empresas Relacionadas

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos