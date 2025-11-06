Directorio de Empresas
HERE Technologies
  Salarios
  Científico de Datos

  Todos los Salarios de Científico de Datos

  Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Científico de Datos Salarios en Mumbai Metropolitan Region

La compensación de Científico de Datos in Mumbai Metropolitan Region en HERE Technologies oscila desde ₹3.89M por year para L5 hasta ₹1.64M por year para L7. El paquete de compensación in Mumbai Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹2.24M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
₹3.89M
₹3.89M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.64M
₹1.64M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en HERE Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region tiene una compensación total anual de ₹17,894,582. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HERE Technologies para el puesto de Científico de Datos in Mumbai Metropolitan Region es ₹2,095,407.

