HERE Technologies
HERE Technologies Científico de Datos Salarios

La compensación de Científico de Datos in India en HERE Technologies oscila desde ₹3.93M por year para L5 hasta ₹1.66M por year para L7. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹2.26M.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en HERE Technologies?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at HERE Technologies in India sits at a yearly total compensation of ₹18,049,317. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HERE Technologies for the Científico de Datos role in India is ₹2,113,526.

