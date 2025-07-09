Directorio de Empresas
Herbalife
Herbalife Salarios

El salario de Herbalife oscila desde $17,966 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $240,790 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Herbalife. Última actualización: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Software
Median $140K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Datos
$18K
Diseñador de Producto
$129K

Gerente de Producto
$241K
Gerente de Ingeniería de Software
$169K
Arquitecto de Soluciones
$92.3K
Gerente de Programa Técnico
$168K
El puesto mejor pagado reportado en Herbalife es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $240,790. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Herbalife es $140,000.

