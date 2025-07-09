Directorio de Empresas
Hepsiburada
Hepsiburada Salarios

El salario de Hepsiburada oscila desde $21,561 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $71,935 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hepsiburada. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $33K
Científico de Datos
$21.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$71.9K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Hepsiburada is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $71,935. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hepsiburada is $33,000.

Otros Recursos