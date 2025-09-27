Directorio de Empresas
Helsing
Helsing Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United Kingdom en Helsing oscila desde £146K hasta £205K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Helsing. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

£158K - £184K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£146K£158K£184K£205K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Helsing, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Helsing in United Kingdom tiene una compensación total anual de £204,572. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Helsing para el puesto de Gerente de Producto in United Kingdom es £146,123.

