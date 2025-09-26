Directorio de Empresas
Health Recovery Solutions
Health Recovery Solutions Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Health Recovery Solutions oscila desde $71.4K hasta $97.4K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Health Recovery Solutions. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

$76.4K - $92.4K
United States
Rango Común
Rango Posible
$71.4K$76.4K$92.4K$97.4K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Health Recovery Solutions?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Health Recovery Solutions in United States tiene una compensación total anual de $97,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Health Recovery Solutions para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $71,400.

