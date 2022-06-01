Hays Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Hays oscila desde $12,902 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $163,439 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hays. Última actualización: 9/3/2025

$160K

Ventas
Median $118K
Asistente Administrativo
$35.4K
Científico de Datos
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Diseñador Gráfico
$59.3K
Recursos Humanos
$62.7K
Gerente de Proyecto
$56.2K
Reclutador
$12.9K
Ingeniero de Software
$42.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$163K
Arquitecto de Soluciones
$95.9K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Hays es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $163,439. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hays es $60,967.

