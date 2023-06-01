Directorio de Empresas
Harvest Partners
Harvest Partners Salarios

El rango de salarios de Harvest Partners va de $89,445 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $241,200 para un Redactor Publicitario en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Harvest Partners. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Redactor Publicitario
$241K
Recursos Humanos
$166K
Consultor de Gestión
$169K

Marketing
$157K
Gerente de Producto
$89.4K
Gerente de Programa
$159K
Reclutador
$159K
Ingeniero de Software
$189K
Investigador de Experiencia de Usuario
$148K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Harvest Partners es Redactor Publicitario at the Common Range Average level con una compensación total anual de $241,200. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Harvest Partners es $158,790.

