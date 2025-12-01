Directorio de Empresas
Harvard University
Harvard University Investigador de UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador de UX in United States en Harvard University oscila desde $35.4K hasta $51.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Harvard University. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$40.6K - $46.3K
United States
Rango Común
Rango Posible
$35.4K$40.6K$46.3K$51.5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Harvard University?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador de UX en Harvard University in United States tiene una compensación total anual de $51,542. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Harvard University para el puesto de Investigador de UX in United States es $35,381.

