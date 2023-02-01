Happiest Minds Salarios

Directorio de Empresas
Happiest Minds
El salario de Happiest Minds oscila desde $14,388 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $47,338 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Happiest Minds. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $14.4K

Ingeniero de Datos

Científico de Datos
$35.8K
Gerente de Producto
$47.3K

Gerente de Ingeniería de Software
$25.9K
Arquitecto de Soluciones
$36.3K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Happiest Minds es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $47,338. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Happiest Minds es $35,789.

