Hansen Technologies
Hansen Technologies Salarios

El salario de Hansen Technologies oscila desde $9,478 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $112,025 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hansen Technologies. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $9.5K
Analista de Negocios
$79.4K
Gerente de Producto
$112K

Preguntas Frecuentes

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Hansen Technologies، Gerente de Producto at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $112,025 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Hansen Technologies برابر $79,387 است.

